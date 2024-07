La fidanzata di Calafiori | Non stiamo più insieme gli auguro il meglio all’Arsenal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Riccardoe Benedetta Boeme non sono più una coppia. Nei giorni scorsi è diventato virale il video di un calciatore che scherza e si diverte con un’altra ragazza in un party ad Ibiza, poi le conferme su una rottura si sono accentuate dopo la rimozione a vicenda del follow su Instagram. E poi la conferma da parte della Boeme su TikTok. “Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita ultimamente – spiega – così ho deciso di chiarire che io e Riccardo nonpiù, almeno per il momento. Non so se lo supereremo, ma ne dubito. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo negli ultimi 3-4 giorni, e ne ho ancora bisogno”. “Grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato il video circolato su TikTok questa settimana – prosegue – L’ho apprezzato, era importante per me sapere la verità.