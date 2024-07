Il Vespa Raduno compie 18 anni Weekend di festa tra le due ruote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Il ’Nazionale Città di Ferrara’ diventerà maggiorenne il prossimo fine settimana e attende appassionati e collezionisti da ogni dove per festeggiare nel centro storico di Ferrara . Promotrice della manizione è l’associazioneClub Ferrara, con il patrocinio e la collaborazione organizzativa del Comune di Ferrara. Il programma della due giorni prevede, nel pomeriggio di oggi l’apertura, dalle 16:30 in piazza Ariostea, delle iscrizioni per la domenica, che si chiuderanno alle 18 e saranno seguite da un ’peGiro’, con visita di monumenti e percorso dentro e fuori le mura della città. Tre le tappe previste: alla Porta degli Angeli, al Torrione di San Giove a Porta Paola sul selciato di via Donatori di Sangue.