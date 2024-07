Il giocatore di hockey che si fa amputare una falange per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) Ildisu prato australiano Matthew Dawson è in partenza per Parigi. Da capitano della sua nazionale punta all’oro. Ma stava per andare tutto a monte quando qualche giorno fa si è fratturato l’anulare della mano destra: «I medici sono stati molto chiari con me: mi hanno detto che l’unico modo per risolvere la cosa erala parte superiore della. Questo mi avrebbe permesso un recupero immediato. Ne ho parlato con mia moglie, e alla fine ho preso la decisione più giusta, non solo per i Giochi ma per il mio futuro». A Tokyo 2020 l’Australia favorita venne battuta in finale dal Belgio, ai rigori: medaglia d’argento, ricorda Repubblica. Matt così bardato ora punta alla medaglia d’oro: «È una sfida emozionante», dichiara adesso in partenza per la Francia.