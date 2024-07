Ieri in Campania | ragazzo di 16 anni si tuffa in mare e muore annegato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 19 luglio 2024. Avellino – A Frigento, dove viveva con la sua famiglia, sono stati celebrati i funerali di Francesco Di Chiara, il ventenne che era alla guida dell’auto schiantatasi contro un muro nella quale hanno perso la vita i suoi amici Roy Antony Ciampa, Mattia Ciminera, 20, e il 19enne Bilal Boussadra. Alla cerimonia ha partecipato l’intera comunità. (LEGGI QUI) Benevento – Solo l’attenzione dei passanti e l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco he evitato che un appartamento fosse avvolto dalla fiamme. Il tutto e’ successo in serata in un appartamento di un palazzo sito lungo via Vittorio Emanuele.