Gaza | nuova ondata di attacchi israeliani colpito anche il campo profughi di Nuseirat Almeno 27 vittime

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono27 le persone rimaste uccise in seguito all’disuldie in altre zone di, avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 luglio. Lo riferisce Al-Jazeera, che conferma un nuovo attacco contro ilrifugiati nel centro della Striscia di, dove la protezione civile ha già recuperato 5 corpi. Nel raid sono state colpite le abitazioni di due famiglie, al-Shariri e Abu Sidra: le esplosioni hanno causato8 morti. Sempre secondo Al-Jazeera, altre 5 persone sono morte nell’attacco che hail quartiere Sheikh Radwan diCity e4 persone, di cui 2 bambini, hanno perso la vita nel raid a Janalia, nel nord di. Altri morti,3, a Bureij, nella zona centrale della Striscia. Un drone haun uomo in bicicletta nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia.