Deep Purple e l' arte di fare un grande album a 56 anni dal primo

(Di sabato 20 luglio 2024) È un tuffo molto piacevole in un' altra era della musica l'ascolto del nuovoin studio deiche, giusto per chiarire lo stato dell', è uno dei loro dischi migliori, almeno per quanto la produzione degli ultimi vent'. Un nuovo chitarrista quarantacinquenne, Simon Mc Bride, e quattro leoni dell'hard rock, più vicini agli ottanta che ai settanta, in compagna di un altro veterano, il produttore Bob Ezrin, sono i protagonisti di unpotente e ispirato. Isono l'esatto opposto delle band che trascinano la loro carriera oltre i limiti della decenza. Ce lo dice chiaramente l'iniziale Show me, un pezzo hard rock da antologia se non fosse che la band ha una tale collezione di classici da rendere quasi impossibile aggiungerne altri nella memoria dei fan.