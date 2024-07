Cristina Marino attaccata sui social | risponde piccata alle critiche

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024)sui, la nota imprenditrice. Ecco cos’è accadutoé mamma di due splendidi bambini che sono frutto dell’amore con Luca Argentero. Mammaoltre ad essere un’attrice é anche un’imprenditrice e qualche anno fa ha fondato la sua prima linea di fitness pubblicando anche il suo primo libro.é di una bellezza folgorante, e quotidianamente mostra i suoinamenti suie rilascia spesso consigli preziosi per un’alimentazione corretta ed una giusta attività fisica. Tra un consiglio ed un commento non mancano ovviamente lespesso non si sofferma a leggere i messaggi che pubblicano gli haters sotto i suoi postperò nelle ultime ore la giovane imprenditrice ha deciso di non starsene zitta.