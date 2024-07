Cammina sui binari a Firenze e spacca l' Italia in due Alta Velocità caos e maxi-ritardi | scene di disperazione nelle stazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Un'altra giornata difficile per chi viaggia in treno, conche hanno raggiunto fino a un'ora e mezza sia per i convogli regionali che per quelli ad. Tuttavia, questa volta non è stato un guasto a causare i disagi: "Nel nodo dila circolazione ferroviaria è rallentata a causa dell'intervento delle forze dell'ordine per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della sede ferroviaria". Insomma,suie spezza l'in due. Ma cosa è successo esattamente? La causa dei, come detto, è un uomo cheva lungo i. La Polfer sta cercando di rintracciarlo e il protagonista rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Una sola persona ha messo in crisi l'intera circolazione ferroviaria nazionale, dato che il nodo diè un passaggio obbligato per tutte le principali corse che attraversano la penisola.