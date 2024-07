Brunet resta a Civitanova | Un anno indimenticabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "Il mio primoin Italia? Bellissimo, voglio rimanere qui". L’attaccante classe 2002 Ramiro, ha firmato il contratto,ndo ancora per unlegato alla Civitanovese, club che nella scorsa estate lo aveva prelevato dall’Argentina. "Resto in rossoblù perché mi piacciono la squadra, la città e i tifosi. Giocare qui è bello", chiarisce il giocatore in un italiano ancora stentato ma in grado di farsi comprendere. "In Italia – aggiunge –, mi trovo bene, è un Paese molto bello. Anche, con la spiaggia, il mare e la sua gente mi piace davvero molto". Tra il calcio praticato nel paese sudamericano e quello della nostra penisola, ci sono alcune differenze alle qualiha dimostrato di sapersi adattare. "Qui – spiega – il gioco è un po’ più fisico, oltre che tattico, mentre in Argentina si svolge con la palla a terra e si vedono diversi dribbling.