Bancarotta fraudolenta | imprenditore di Tradate arrestato dalla Guardia di finanza di Taranto

(Di sabato 20 luglio 2024)(Varese) – Undella provincia di Varese è stato posto agli arresti domiciliari peraggravata, occultamento della documentazione contabile e autoriciclaggio. La misura prevede anche che non possa esercitare per 12 mesi l'attività d'impresa. L'arresto è stato eseguitodidisu disposizione della magistratura ionica. Le indagini riguardano il fallimento, nel 2022, di una società amministrata dall'varesotto operante nel settore della fabbricazione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, la cui sede legale, nella fase prefallimentare, era stata trasferita danel capoluogo ionico.