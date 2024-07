Atletica leggera Moscatelli sul gradino più alto Bernardi in quarta posizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è svolta nel primo fine settimana di luglio a Molfetta (Bari) la cinquantanovesima edizione dei Campionati italiani Allievi, all’interno dello stadio Mario Saverio Cozzoli. Una tappa fondamentale della stagione che ha visto competere due giovani atleti dell’UispSiena: Duccio(foto a sinistra) nel getto del peso e nel lancio del disco, e Riccardo Rafanelli nei 2000 siepi (foto in). Per Duccioè arrivata unanel getto del peso con la misura di 15.45m e una sestanel lancio del disco con 46.96m. Riccardo Rafanelli, alla sua prima esperienza in un campionato italiano, ha chiuso invece i 2000 siepi al cinquantottesimo posto con il crono finale di 6’39’’15.