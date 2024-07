Amichevoli 2024 | Napoli batte Mantova tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ildi Antonio Conte ha superato ilin amichevole, tramite il risultato di 3-0, nel contesto della seconda uscita degli azzurri in questo pre-campionato. I partenopei hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un club neopromosso in Serie B, dunque di ottimo livello, mostrando sprazzi del calcio contiano che i tifosi sperano di vedere al suo massimo splendore nel corso della prossima stagione. Lindstrom, oggetto misterioso nel corso dell’annata appena conclusa, ha aperto le marcature al 3? con un concreto destro incrociato su assist di Politano, mentre Spinazzola ha firmato il raddoppio appena 6? più tardi dopo una combinazione efficace con Cheddira. Lo stesso attaccante ex Frosinone ha messo a segno il terzo gol dei campani con un mancino preciso al 16?, a dimostrazione di un approccio aggressivo e propositivo dei suoi.