Abbandona la Madre Invalida per una Vacanza | Arrestata per Omicidio Volontario

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) L'Aquila - È statacon l'accusa diaggravato una donna di 49 anni, che avevato lae non autosufficiente per andare inin Abruzzo. L'anziana, lasciata senza le necessarie cure, morì di stenti. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Tivoli. L'arresto segue un lungo periodo di indagini che avevano portato la Procura di Tivoli a emettere inizialmente un fermo per abbandono di persona incapace. I fatti risalgono a giugno e si sono verificati a Montelibretti (Roma). La donna era stata inizialmente posta agli arresti domiciliari mentre le indagini proseguivano.