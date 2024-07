35 frasi di Rita Levi-Montalcini sulla vita da amare e fissare nella memoria

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 luglio 2024)è stata una delle più grandi scienziate della storia contemporanea. Eppure, il fatto di aver vinto un premio Nobel per la medicina nel 1986 per i suoi studi sul fattore di ricrescita dei neuroni, non l’ha resa un personaggio distante e freddo, tutt’altro. Ella è stata prima di tutto una donna appassionata, innamorata delle giovani generazioni a cui ha sempre donato pensieri e riflessioni memorabili. Non è un caso che il suo Elogio dell’imperfezione sia stato scelto come argomento della prova scritta della maturità 2024. Ecco allora 35e riflessioni disullo studio, l’amore, il femminismo, i giovani. Da leggere e rileggere per capire quanta strada possiamo fare se non perdiamo di vista il nostro cervello e soprattutto il nostro cuore.