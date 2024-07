WTA Budapest Daria Shnaider e Anna Karolina Schmiedlova approdano in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Andata in archivio una nuova giornata di incontri nel torneo WTA di. Sulla terra rossa magiara, abbiamo i nomi delle semifinaliste che si contenderanno il titolo. La mancina russa Diana(testa di serie n.1) si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 contro la tedesca Ella Seidel (n.166 del ranking). I colpi potenti della russa hanno fatto la differenza nel match e per la teutonica non c’è stato nulla da fare.affronterà un’altra tedesca. Si tratta di Eva Lys (n.129 WTA), a segno per 4-6 6-3 7-6 (5) contro la slovacca Rebecca Sramkova (n.109 del ranking). Una partita tirata e decisa dal tie-break del terzo set e in cui Lys si è dimostrata più concreta. Slovacchia, però, che ha potuto festeggiare il successo della più quotata(n.79 del mondo), opposta alla russa Elina Avanesyan (n.75 del ranking).