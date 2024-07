Una convenzione a tutela degli animali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) È un tema sensibile quello del mantenimentodomestici in casa, anche a Osimo. "Ce n’è uno ogni famiglia ed entra a tutti gli effetti a far parte del nucleo. Glifanno compagnia agli anziani ad esempio ma se si fa difficoltà a provvederli come si fa? – dice il neo assessore con la nuova delega allaMonica Bordoni –. Riunirò i veterinari del territorio per tentare di fare unae cercherò di trovare fondi tra le sacche del bilancio per tale scopo. Occorre studiare anche il discorso dei cimiteri per la sepolturad’affezione e la progettazione di nuovi sgambatoi che devono essere adeguati, potrebbero incentivare l’educazione di certi padroni maleducati per quanto riguarda il tema delle deiezioni".