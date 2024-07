Twisters la recensione del film con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arrivato a luglio nelle sale italiane,è il sequel del capitolo originale del 1996 anche se del capitolo originale si porta dietro solo il tema centrale della storia; spregiudicati cacciatori di Tornado che, per motivi più o meno nobili, affronteranno pericoli incredibili legati alla loro spregiudicata passione per i disastri naturali.è infatti un “disaster movie”, uno di quei blockbuster che si serve dei fenomeni naturali di grandi proporzioni costruendogli attorno una trama avvincente. Una tipica produzione americana che mette in scena non solo l’arte nella creazione dell’intrattenimento mainstream, ma unisce anche la sapiente tecnica del saper spettacolarizzare elementi che sulla carta sembrerebbero poco accattivanti.