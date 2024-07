Traffico Roma del 19-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto sta lentamente diminuendo ilsulle strade della Capitale non sono registrati al momento particolari problemi segnalato una coda per incidente sull’Aurelia tra il raccordo anulare e Malagrotta in direzione Civitavecchia attenzione sulla A12-civitavecchia si sta in coda tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli in direzione Civitavecchia di un incendio rimaniamo fuori dal raccordo sulla Pontina si rallenta tra Spinaceto e Castelno verso Pomezia mentre sulla A1Napolirallentato tra le uscite di San Cesareo Colleferro in direzione Napoli a seguito della rimozione di un incidente e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità