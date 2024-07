Tradizione identità futuro Inizio epico nel Risorgimento e valori forti ancora attuali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Agnese Pini FIRENZE Il giorno in cui la Toscana diventò Italia, e Firenze scoppiava di frenesia e di entusiasmo, Carlo Collodi così scriveva su questo giornale, in un pezzo rimasto memorabile: "Vi sono delle cose che, per crederle, bisogna averle vedute. Vi sono delle cose che, appunto, per averle vedute, è impossibile farne un’adeguata descrizione". Oggi che l’Italia sta cercando faticosamente di diventare Europa, schiacciati come siamo dalle paure e dalle sfide di un’epoca di cambiamento, queste parole suonanoprofonde, toccanti e vere. Oggi che tutto è cambiato - la tecnologia, la velocità, le preoccupazioni e gli scopi, le minacce e le speranze - un quotidiano come La Nazione ci ricorda, nel giorno in cui festeggia i suoi 165 anni, che iinvece non sono cambiati.