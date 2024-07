Torre del Greco | in casa denaro e cocaina arrestati due pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)del: nei due appartamenti trovati in totale 44 grammi die oltre 2400 euro ritenuti provento illecito I carabinieri della sezione operativa didelhanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio D. A., 42enne di origini marocchine e C. C., 20 anni compiuti da pochi giorni. Erano entrambi nell’abitazione del 42enne, dove i militari hanno trovato e sequestrato 35 grammi di. La drova era in un marsupio; trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi e oltre mille euro in contante ritenuto provento illecito. Davanti a tale circostanza i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’appartamento del più giovane, trovando altri 9 grammi della stessa sostanza e 1400 euro frutto verosimilmente di spaccio. L’arresto è stato convalidato.