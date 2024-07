TNA | Hanno inizio i lavori di costruzione per lo stage di Slammiversary

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Gli addetti aidatofinalmente aiper ladelloe l’allestimento di tutto il palazzetto che ospiterà. Il PLE in questione andrà in scena sabato 20 luglio nel Verdun Auditorium di Montreal e sarà sold out con oltre 4.000 fan presenti al suo interno. Qui vi mostriamo in anteprima uno scatto deiin corso. Setup forhas started!!Can’t wait to see the crowd filled this place up!!#TNAWrestling #TNA— @KJM615 pic.twitter.com/ETWq1PW54R— Elisamuel (@EliIMPACT) July 18, 2024