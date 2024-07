Ti lascio a loro E via di corna; scandalo-Islam la principessa di Dubai divorzia dallo sceicco via Instagram | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laha lasciato il principe via, svelando le sue ripetute. Un caso senza precedenti nel mondo delle teste coronate, e ancora più nel mondo arabo eico. Il gesto, clamoroso, è di Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 30ennedinonché figlia del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano diMohammed bin Rashid Al Maktoum, che ha pensato bene di vendicarsi nella maniera più eclatante del consorte, loMana bin Mohammed Al Maktoum, anch'egli membro della famiglia regnante di. I due si erano sposati appena un anno fa con una cerimonia sfarzosa e molto glamour, tanto da finire sulle pagine di patinatissime riviste come Harper's Bazaar Arabia e Grazia. Nel segreto del talamo, però, qualcosa non ha funzionato. Per la precisione: troppi tradimenti.