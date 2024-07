Terribile incidente in autostrada scoperta da brividi sulle vittime | chi erano veramente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) Social. Ieri mattina, giovedì 18 luglio 2024, l’A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Eboli, è stata scenario di un. Due persone sono rimastedel tragico scontro che gli è costato la vita. Scopriamo insieme chie tutti i dettagli di questatragedia. ( dopo le foto) Leggi anche: Trovati resti umani in Italia, è giallo: di chi potrebbero essere Leggi anche: Giacomo Bozzoli, spuntano delle lettere che potrebbero scagionarlo: cosa si sain: chileSono due ledelche è avvenuto ieri mattina, giovedì 18 luglio 2024, sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo per Eboli, in direzione Salerno.