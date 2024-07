Tanti auguri a La Nazione strumento essenziale di informazione e democrazia per tutta la Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Vincenzo Ceccarelli capogruppo PD inToscana:a “La”,diperla. “A nome di tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico inToscana, desidero fare le mie più sentite felicitazioni alla “”, che oggi compie 165 anni.” Con queste parole il capogruppo PD inToscana Vincenzo Ceccarelli fa glial quotidiano La. “Laè il più antico quotidiano della nostrae ci accompagna da sempre con la sua presenza in edicola, informa la comunità ed è punto di riferimento per tutti. La presenza dei mezzi d’e dei quotidiani, come la, è collegata alla salute della nostra, per questo il fatto che Lasia ancora presente e forte nella nostra Toscana dopo 165 anni, è valore e ricchezza per tutti.