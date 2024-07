Signa scatta la stagione | Vogliamo migliorarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Entusiasmo e tanta voglia di migliorare". Con queste parole il presidente del1914, Andrea Ballerini ha presentato la squadra. Tanti i presenti, tra questi il sindaco, Giampiero Fossi e l’assessore allo sport Marcello Quaresima. Ballerini dopo gli onori di casa, ha presentato i nuovi, elementi di qualità che vanno ad aggiungersi a un gruppo solido capitanato da Angelo Coppola, leader dei canarini. Il presidente oltre a rivolgere un saluto ai giocatori che non fanno più parte della rosa, mostrando grandissima stima per questo nuovo gruppo allestito dal mitico direttore sportivo Alessio Nunziati. "Il 5 di agosto dobbiamo ripartire come se l’anno scorso non avessimo fatto nulla – sempre parole di Ballerini – la nuovasarà ancora più impegnativa".