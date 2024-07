Scontro auto-moto sulla Montanara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)con conseguenze per fortuna non fatali fra un’mobile e unaciclettavia, a Casalfiumanese. L’incidente è avvenuto alle 12.36 di ieri e ha visto coinvolti unaHonda, condotta da un’imolese di 69 anni, e una Opel Corsa, con al volante una donna. Sul posto è sopraggiunta la polizia locale insieme a due ambulanze del 118: secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’stava svoltando verso via Grandi dallamentre dalla direzione opposta sopraggiungeva la. L’urto è stato frontale-laterale e il centauro è volato sull’asfalto ed è stato subito soccorso dal 118, poi portato in ospedale. Le sue condizioni non sono sembrate in gravi nonostante l’urto.