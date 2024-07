Saxophone Week nona edizione Lezioni masterclass e concerti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Torna per il nono anno consecutivo il Fanano: la settimana didedicata al saxofono, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia. Il corso, che inizia domenica 21 luglio, ospiterà ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio. Durante il giorno gli allievi potranno approfondire, attraverso lecon i membri del Quartetto Saxofollia e altri docenti ospiti, molte delle tematiche riguardanti la didattica del saxofono in ognuna delle sfaccettature che lo contraddistinguono: dalla musica classica al jazz. Tanti i nomi degli artisti coinvolti e che si esibiranno per tutta la settimana: si inizia domenica con Miguel Zenon, proseguendo lunedì con lo spagnolo David Salleras.