Patto di ferro tra i sindaci per il turismo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Untra idi tutti i 9 comuni della Valconca, per poter far decollare definitivamente ilnell’entroterra. Una svolta che arriva con due importanti progetti: Mille e una notti in Valconca, che dal 26 luglio fino all’1 settembre vedrà protagonisti i borghi più belli all’alba e al tramonto con spettacoli nelle piazze e nei luoghi più suggestivi; Per sentieri in Valconca, ovvero 18 camminate naturalistiche gratuite (dal 26 luglio al 14 settembre) per scoprire i 9 paesi della Valconca, tra scenari naturali da favola e panorami mozzafiato, con guide esperte. "Questa unione di intenti e questo fare sistema – osserva Riziero Santi, sindaco di Gemmano – è quasi superiore per certi versi allo storico progetto della Notte rosa, per prospettive di sviluppo e sinergia tra tutti i comuni del nostro entroterra, che credono davvero di poter ambire a fare".