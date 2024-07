Parte la raccolta firme per il Referendum sull’abrogazione parziale della legge elettorale Rosatellum | I cittadini tornino a scegliere i propri rappresentanti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) La calda estate 2024 sarà ricordata come quella dei, sicuramente dadi chi li promuove e cerca di ottenere l’attenzionegente che, ormai, sembra allergica allacipazione politica. È appena finita laper ilsul lavoro, stando quella contro l’autonomia differenziata, quella per il salario minimo e si parla già delcontro il premierato. E poi c’è lui, ilper la Rappresentanza, quello che potrebbe essere chiamato ildei, per la sua importanza, ma, chissà perché, non ne parla nessuno. Non i partiti, non i sindacati, non le Tv o i giornali, nessuno. Non ne parlano neanche per criticarlo, perché, altrimenti, qualcuno si incuriosirebbe e, invece, non si deve creare attenzione. Silenzio.