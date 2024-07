Orlando in piazza contro Toti l’ironia sulla sua possibile candidatura | Come ci daremo la zappa sui piedi? Non c’è limite alla fantasia…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una coalizione ampia con un programma comune e un’inedita convergenza su uncandidato,farà questa volta il centrosinistra ligure a buttarsi lasuidiverse volte ha abituato a fare i suoi elettori? “Non mettiamo limitifantasia” è la risposta ironica di Andrea, ex-ministro della Giustizia Pd che fin dai primi mesi dell’anno è stato indicatocandidato unitario della coalizione che vede uniti Pd, M5s, Avs e probabilmente Azione per il post-in Liguria. Più seriamente, un elemento di criticità è uscire dnarrazione qualunquista per la quale “così fan tutti”, emersa dall’interrogatorio nel quale il terminalista Aldo Spinelli, accusato di aver corrotto, ha sostenuto in passato di aver finanziato anche il Pd.