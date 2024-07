Naturopatia benessere e Qi Gong alla parrocchia di Cannucceto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) A Cesenatico domenica si tiene una serata sul tema del, nata dall’idea di divulgare i principi della Medicina edi Segnale, che pongono l’accento sui meccanismi che il nostro corpo usa per regolarsi in funzione delle molteplici variabili esterne. Partendo da questo presupposto, la Medicina di Segnale ideata dal dottor Luca Speciani, si basa sui "segnali biologici", con l’obiettivo di prevenire e curare le patologie stimolando i segnali positivi che portano ad un miglioramento della salute (come ad esempio una moderata attività sportiva, una giusta quantità di nutrienti ed il minor uso possibile di farmaci), e diminuendo i segnali biologici negativi, come le infiammazioni croniche, la malnutrizione e la sedentarietà.