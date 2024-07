Mercato Napoli Manna segue un nuovo profilo a centrocampo | può arrivare da una big italiana!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) In casasi lavora ininterrottamente sulin entrata. Le ultimissime sulle idee del DSper la rosa azzurra. L’avvento di Antonio Conte ha portato una grande boccata d’aria ai tifosi azzurri. Si tratta di un tecnico vincente, il quale saprà certamente risollevare il morale della squadra. Tale missione, però, passa anche dalsia in entrata che in uscita. In modo particolare, la società si starebbe concentrando sui possibili obiettivi. Infatti, sarebbero stati individuati diversi giocatori che potrebbero aiutare la causa partenopea. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio il. Quest’ultimo, è orfano di Piotr Zielinski che ha sposato il progetto dell’Inter in vista dei prossimi anni. Proprio da qui, nasce la volontà della società di puntare e investire su nuovi profili.