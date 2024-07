Maxi Risarcimento di 700 000 euro per moglie e figlio a seguito del decesso del padre

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lo Studio Associati Maior: “Il Tribunale di Napoli condanna l’Asl a risarcire la famiglia per inadeguate cure e omissioni mediche” Il Tribunale di Napoli ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) a risarcire con oltre 700.000lae ildi un uomo deceduto a causa di gravi negligenze mediche. La famiglia, assistita dallo studio legale e medico-legale Associati Maior, ha visto riconosciute le proprie ragioni dopo un lungo e doloroso percorso legale. I fatti risalgono all’inizio del 2021, quando il paziente si ricoverò per un intervento chirurgico nella regione addominale. Fin da subito, l’operazione si rivelò errata e negligente, oltre che inadeguata per la patologia del paziente.