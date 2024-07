Lissone quattro minorenni rapinano e picchiano un coetaneo sui binari del treno | arrestata una baby gang

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Monza), 19 luglio 2024 –sono stati arrestati per una rapina avvenuta lo scorso marzo nella stazione ferroviaria di: l’indagine è stata originata da un episodio avvenuto il 17 marzo, quando in stazione un 17enne del posto è stato accerchiato dagiovani, due dei quali gli hanno chiesto in prestito il proprio telefono cellulare per poi impossessarsene mentre i complici approfittando della distrazione del ragazzo gli sottraevano anche il monopattino. A quel punto, quando se ne accorge, il ragazzo cerca di opporsi ma viene aggredito con calci e pugni e spintonato sui, dove continua ad essere colpito, rischiando concretamente l’investimento da parte di unin transito. Gli aggressori a quel punto si dileguano a bordo del convoglio, tranne uno che si sposta a piedi.