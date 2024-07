Le ultime da Casteldebole Skorupski torna e cambia | avrà la maglia numero 1 Lucumi rientra ad agosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Guarda un po’ chi si rivede a. Lukaszsi è unito ai suoi compagni ieri, ritrovando il Bologna dopo il periodo con la Polonia a Euro 2024. Terminate le vacanze extra, l’estremo difensore si è aggregato al gruppo agli ordini di Vincenzo Italiano nella torrida estate rossoblù. Novità sulle spalle per il polacco che lascia la storica28 (ghi ha infatti scelto questo, con il placet proprio del portiere) per vestire la1: il suo ritorno è il secondo tra i giocatori impegnati con le rispettive selezioni tra Europei e Coppa America. Per la veritànon ha mai davvero lasciato Bologna visto che con lui in nazionale c’era anche Kacper Urbanski. I due ormai inseparabili sono arrivati insieme anche ieri in unablindata dove si stanno svolgendo lesessioni di allenamento prima della partenza per il ritiro estivo a Valles.