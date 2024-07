L’avvio della stampa era un rito notturno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una delle particolarità dello stabilimento de La Nazione, era quella di avere la rotativa a vista. Così chiunque si trovasse a passare da via Ferdinando Paolieri, in orario di, poteva assistere allo spettacolo direttamente dal vivo. E in effetti fuori dai cancelli, a tarda notte, le persone non mancavano mai. Non si volevano perdere l’inizio del ’concerto’: le bobine enormi di carta che cominciavano a girare mentre il lenzuolo cartaceo entrava in macchina, lache prendeva forma, allora quasi rigorosamente in bianco e nero. Il giornale, formato tradizionale nelle classiche nove colonne, veniva piegato durante uno degli ultimi passaggirotativa. Le copie, a questo punto formate, venivano agganciate una a una dal nastro trasportatore, un vero e proprio serpentone che le accompagnava, gentilmente ma non troppo, al reparto spedizione.