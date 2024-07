Lavorate e vergognatevi | Salvini bombarda la sinistra e certi giornalisti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ministro delle Infrastrutture Matteosulla vicenda del computer down e del caos aerei e della polemicaca sul volo che ha preso posta su Instagram uncon un sottotitolo che recita "messaggio a',". "Anche oggi mentre io come tanti italiani mi faccio il mazzo c'è chi riesce a inventarsi notizie e fare polemica. Stamattina ero alla Camera per approvare il decreto salva casa e come altre decine di migliaia di persone ho preso un aereo per arrivare a Piacenza, uno dei 550 aerei decollati da Fiumicino, ma un giornale diè riuscito a scrivereha preso l'unico aereo che decolla da Roma oggi", dicenelpostato da Piacenza.