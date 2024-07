La Talpa ritorna su Mediaset | tutti i nomi dei concorrenti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il reality show sta per tornare su Canale 5,punta forte sulla trasmissione. Sul web intanto trapelano idei partecipanti. Sarà Diletta Leotta a condurre la nuova edizione de La, il chiacchieratissimo reboot si farà. L’annuncio ufficiale è arrivato solamente qualche ora fa, in occasione della presentazione dei palinsestiper la prossima stagione. A confermare le voci circolate con insistenza negli ultimi mesi è stato Pier Silvio Berlusconi in persona, l’amministratore delegato del Biscione. Non ha potuto far altro che spendere parole al miele per la prossima padrona di casa, che raccoglierà l’eredità di Paola Perego, al timone dal 2004 al 2008. Latorna su Canale 5, ufficiale il reboot del reality show – notizie.com (foto YT @ClonwerkSrl)Sì perché, come i telespettatori già sapranno, il programma è già andato in onda in passato per ben tre edizioni.