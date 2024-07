La passione del teatro diventa successo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) «Apriamo il sipario una infinità di volte l’anno», spiega a Panorama Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto. «Abbiamo creato un progetto regionale che coinvolge il Goldoni qui in Laguna, il Verdi e il Maddalene di Padova, il Del Monaco di Treviso, cui vanno aggiunte molte altre collaborazioni». Obiettivo? «Trasmettere cultura al grande pubblico». Quest’estate Venezia si vive due volte: ammirandola in gondola e nei campielli nella sua veste solare, e a, per immergersi nell’anima lunare della città, sperimentandone la magia e lo spirito immaginifico. L’occasione è Titizé - A Venetian Dream, uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca in scena alGoldoni, dove il linguaggio della Commedia dell’arte si coniuga alla fascinazione di complesse macchine sceniche, tra maschere, misteri e acrobazie.