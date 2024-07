Joe Biden allontana le voci su un suo ritiro imminente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il presidente USA per il momento non molla. Anzi rilancia. “Non vedo l’ora di tornare a fare campagna la prossima settimana” e continuare a denunciare Donald Trump. Lo afferma Joendo così lesu un suo. Poche ore fa, in un’email – riportata da Nbc e firmata da Dan Kanninen, il direttore della campagna elettorale per gli Stati chiave nella conquista a un secondo mandato – lo staff diha ribadito che il presidente Usa è in corsa per la Casa Bianca e “tra poche settimane sarà ufficialmente il candidato”. “È l’unico candidato possibile, non esiste un piano per un candidato alternativo. Tra poche settimane,sarà il candidato ufficiale” si legge nella nota, dove si invita “a smettere di litigare l’uno con l’altro. L’unica persona che vince quando combattiamo è Donald Trump”.