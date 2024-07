In arrivo lo SplatFest 2024 di Splatoon 3

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il più grandedi3 su Nintendo Switch si svolgerà dal 13 al 16 settembre e includerà un festival musicale di tre giorni, competizioni a base di inchiostro e tanto divertimento per i giocatori iscritti a Nintendo Switch Online. Per questa speciale occasione, non ci saranno solo i membri del Trio Triglio, presentatori dello Splatcast Anarchia, ma anche gli altri gruppi di idol della serie, con una performance speciale e con una domanda dalla risposta apparentemente impossibile, “Cos’è più importante per te: il Passato, Il Presente o Il Futuro?”. Per i nuovi fan della serie desiderosi di splattare, un bundle che include l’edizione fisica di3, un codice di download del Pass Espansione di3 e una iscrizione individuale di 3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online è innei negozi e sul My Nintendo Store il prossimo 25 luglio.