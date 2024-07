Guasti informatici in tutto il mondo | negli aeroporti pugliesi situazione sotto controllo Stamattina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Di seguito il comunicato: Un guasto informatico a livello globale sta creando disagi anche. Alla luce delle problematiche che si stanno verificando,di Puglia informa che la. Dalle prime ore dila Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemie per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie suglidi Bari e Brindisi. Per questo, AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management didi Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione. Seguiranno aggiornamenti.