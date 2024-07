Giulia Salemi è incinta primo figlio con Pretelli | Farò del mio meglio come mamma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un momento di grande gioia ed emozione quello vissuto dae Pierpaolo. La coppia, che ha da poco superato un periodo in cui sembrava che le loro strade dovessero dividersi, ha ritrovato l’armonia e aspetta il lorobambino. Ad annunciarlo la stessacon una dolcissima dedica sul suo canale Instagram.: il tenero annuncio sui social Un altro dolcissimo arrivo nel mondo dello spettacolo.e Pierpaolohanno annunciato al mondo di aspettare il lorobambino. La coppia ha deciso di raccontare la notizia ai propri fan pubblicando su Instagram un carosello di foto dolcissime in cui Pierpaolo abbracciache mostra il suo pancino. “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI..