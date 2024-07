Castori dove si trova la diga più grande mai costruita?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra gli animali più ingegnosi della Terra un posto di riguardo lo meritano sicuramente i. Abili ingegneri, le loro dighe sono importanti per le foreste e la biodiversità. Scopriamo insiemesila piùmai. Tra le opere dell’ingegno messe in pratica dagli animali, la costruzione delle dighe da parte deiè sicuramente una delle più quotate e degne di nota. E se tali opere architettoniche non fossero già affascinanti di suo, vale la pena porre l’accento su quella che è considerata la piùdi queste costruzioni presenti al mondo. Scoperta per caso nel 2009, vanta un perimetro di quasi 2 chilometri e una lunghezza di 775 metri. Castoro che costruisce una@Foto Crediti Envato Elements – VelvetMage ingegno formidabile Le dighe costruite daisono opere architettoniche molto importanti per le foreste e la biodiversità.