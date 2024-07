Canoa velocità Mondiali J U23 Plovdiv 2024 | un argento ed un bronzo per l’Italia nella prima giornata di finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Terzadi gare a, in Bulgaria, sede deiJ/U23di: in casa Italia nelle primein programma arrivano due medaglie, ovvero l’del K2 500 Junior misto di Anastasia Insabella ed Enrico Laudati ed ildel K2 1000 Under 23 maschile di Federico Zanutta e Luca Micotti. Nel K2 500 Junior misto Anastasia Insabella ed Enrico Laudati chiudono al secondo posto in 1:39.533, con l’oro che va ai magiari Hanna Peto e Zsadany Arpad Hizo in 1:38.503, mentre ilè dei cinesi Shao Chengyang e Zhou Yuexin, terzi in 1:40.458. Nel K2 1000 Under 23 maschile Federico Zanutta e Luca Micotti centrano il gradino più basso del podio in 3:18.542, alle spalle dei tedeschi Tobias Hammer e Jan Ole Prager, primi in 3:15.521, e dei magiari Bruno Kolozsvari ed Oliver Gabor Mitring, secondi in 3:18.200.