Boxe | finlandese Helenius squalificato per doping

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due anni di qualifica per il peso massimoRobert, risultato al clomifene, una sostanza proibita che serve ad aumentare il livello del testosterone, al controllo a cui era stato sottoposto dopo il match dell’anno scorso a Londra perso per Ko contro Anthony Joshua. Il pugile soprannominato aveva giustificato la presenza della sostanze nelle sue urine dicendo di averla ingerita mangiando carne di pollo e uova contaminate, ma le prove non sono state considerata abbastanza concrete dal tribunale britannico. La squalifica avrà effetto retroattivo e scadrà il 17 settembre 2025.perSportFace.