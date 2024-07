Audisio Ricci Bitti Cotarella e Fava nel nuovo cda dell' Università Foro Italico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 19 luglio 2024.Consiglio di Amministrazione per l'di Roma “”. Oltre al rettore Attilio Parisi, al direttore generale Lucia Colitti, ai prorettori Fabio Pigozzi e Gennaro Terracciano, il cda si arricchisce per il prossimo quadriennio di alcune figure guida del panorama italiano. Tra i consiglieri Francesco, già presidentea Federazione Italiana e di quella Internazionale di Tennis, cooptato nel 2006 nel Comitato Internazionale Olimpico e oggi presidente'Asoif, l'Associazionee Federazioni degli Sport Olimpici estivi. Nel cda entra Emanuela, giornalista di Repubblica, considerata oggi la migliore raccontatrice di sport del Paese, oltre che autrice di documentari come “Mennea segreto”, “Heysel, la notte del calcio” e “Da Clay ad Ali, la metamorfosi”.