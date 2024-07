Atletica Marco Lingua | Arrivo a 50 anni Con Mei non sarei andato a lavorare In Italia il martello non ha appeal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)si sta rivelando un autentico highlander: a 46ha vinto la gara di lancio delai Campionatini andati in scena a fine giugno a La Spezia, dimostrandosi davvero immortale dal punto di vista sportivo. Il contatore marcia verso numeri da record: diciotto tricolori in carriera (tra invernali ed estivi), il recente sigillo in terra ligure giunge a diciannovedi distanza dalla prima gioia. Ricordiamo che il piemontese vanta un personale di 79.97 metri (a Bydgoszcz nel 2008), è stato decimo ai Mondiali 2017 e undicesimo agli Europei nel 2006 e nel 2018. In carriera vanta due partecipazioni alle Olimpiadi, a Pechino 2008 e Rio 2016.