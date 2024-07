Antonelli DS Venezia rivela | Tessmann-Inter? La cosa può anche saltare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il DS delsu Tannere la trattativa a rischio con l’. Tanto dipenderà dallo stesso americano. ALLARME – Il Direttore Sportivo del, dopo aver confermato l’imminente addio di, ha lanciato però qualche allarme sulla trattativa con l’. Le sue parole in conferenza stampa: «Operazione chiusa con l’? Con la società era chiuso. Da parte nostra c’era la volontà di prenderlo in prestito, ma lui preferisce andare da altre parti. L’poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma lapuò. Torino? Mai contatti. Il Como mi ha chiamato e la Fiorentina ha fatto dei sondaggi. Bologna? Sartori lo ha sempre seguito, ma non ho ricevuto offerte. Non sono preoccupato, il mercato è ancora lungo».