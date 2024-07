Affitti brevi a Milano quante sono le case e quanto si guadagna | tutti i numeri del fenomeno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)- Sul totale delle circa 809.990presenti a, il 63,9% vale come prima casa, il 22,6% (circa 183.227) è affittato con la formula tradizionale del 4+4, il 13,5% (circa 109.404) fa riferimento anon occupate, mentre quelle messe a reddito con finalità disolo il 2,4%, pari a 19.271. Aggiungendo dettagli, lemesse a reddito atramite lo strumento degli(l'80% delle quali è costituito da monolocali ocon una sola camera da letto quindi difficilmente utilizzabili da una famiglia pera lungo termine)1/10 di quelle affittate 4+4 e il 17% di quelle sfitte (di cui 16.423 di proprietà pubblica). Inoltre, se guardiamo alla disponibilità, solo il 36% dellestabilmente offerte online per tutto l'anno, mentre il 41% viene promosso online per meno del 30% delle notti.